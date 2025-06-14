Kuşadası’nda Gazze’ye Destek Gösterisi Yapıldı

KÜŞADASINDA FİLİSTİN’E DESTEK PROTESTOSU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor. Kuşadası Filistin Platformu öncülüğünde kent merkezinde bir araya gelen kalabalık, “Gazze’ye değil siyonizme abluka”, “Küresel yürüyüş engellenemez” ve “Kudüs’ten Gazze’ye, özgürlük her yere” gibi sloganlar atıyor.

BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Topluluk adına açıklama yapan Burak Kaplan, 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve abluka nedeniyle temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiğini aktarıyor. Kaplan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, sivil halkın ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguluyor. Gazze halkının açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum edildiği bir süreçte, dünyanın sessizliğine razı gelmeyeceklerini ifade ediyor. Açıklamanın ardından yapılan dua ile protesto sona eriyor.