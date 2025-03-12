Kuşadası’nda Hapis Cezalı İki Şahıs Yakalandı

SUÇLULAR YAKALANDI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak’ta gerçekleştirilen denetimlerde, 33 yaşındaki T.Y. yakalandı. Yapılan UYAP sorgulamasında T.Y.’nin Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Aynı zamanda, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi Sanayi Caddesi’nde başarılı bir operasyonla 43 yaşındaki M.Ö.’yü da yakaladı. Şüphelinin saklandığı yerde kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. M.Ö.’nün UYAP sorgulamasında dolayısıyla Konya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan arandığı, ayrıca ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak’ ve ‘ruhsatsız ateşli mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından toplamda 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yakalanan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.