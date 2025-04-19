Kuşadası’nda Hava Sıcaklığı Arttı

HAVA SICAKLIĞI ARTARAK HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesiyle sahillerde canlılık artmaya başladı. Bugün ilçede hava sıcaklığı 22 dereceye kadar ulaştı. Bu durumu değerlendiren deniz tutkunları, hafta sonu tatilini avantaja çevirerek sahillere akın etti. Kadınlar Denizi Plajı’nda yoğunluk oluşturan hem yerli hem de yabancı turistler, deniz keyfi yaparak doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

ESNAFLAR HAREKETLİ BİR SEZON BEKLİYOR

Esnaflardan Serpil Atlı, nisan ayı olmasına rağmen hava koşullarının son derece uygun olduğunu belirtti. Geçtiğimiz haftalarda bölgedeki kış mevsimi etkilerinin hissedildiğini dile getiren Atlı, son bir haftada hava sıcaklıklarının artış gösterdiğini söyledi. Atlı, “Kadınlar Denizi Sahili, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu yıl hem yerli hem de yabancı turistler açısından hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum.” şeklinde görüşlerini paylaştı.