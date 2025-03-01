Kuşadası’nda Husumetli Gruplar Çatıştı: 1 Ölü

ÖLDÜRME VE YARALAMA OLAYI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alındı.

KAVGA VE İLK MÜDAHALE

Olay, Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde saat 21.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup Tütüncüler Sitesi’nde karşı karşıya geldi. Kavgada silahla vurulan Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, silah seslerini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ağır yaralanan Uğur Denli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, M.F.Ö.’nün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak D.M., M.S.D., F.K. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca, diğer iki şüpheli U.T. ve M.C.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.