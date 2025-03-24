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Kuşadası’nda Jandarma Uyuşturucu Operasyonu

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU HUSUSUNDA BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir kişinin uyuşturucu ile yakalandığı bildirildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem yol kontrolü hem de emniyet devriyesi için ilgili çalışmaları yürüttü.

ŞÜPHELİDE UYUŞTURUCU MALZEMELER BULUNDU

Yapılan kontroller esnasında durdurulan G.Z. isimli şüpheliye yönelik yapılan kaba üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu olan metamfetamin ve kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.

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