Kuşadası’nda Jandarmadan Traktör Kazası Bilgilendirmesi

JANDARMA EKİPLERİ TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE BİLGİ VERDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, traktör sürücüleriyle bir araya gelerek traktörlerin devrilmesini engelleyen ROPS sistemi hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın organizasyonunda sürdürülen bu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

ROPS SİSTEMİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kapsamda Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’ndeki yerel halka, Trafik Jandarması tarafından traktörlerde yaşanan kazalarda devrilmelerden korunmak için ROPS (Rollover Protection System) sisteminin önemi anlatıldı. Ayrıca, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lambaların takılması konularında bilgi verildi. Motosiklette kask kullanımı da güvenlik önlemleri arasında vurgulandı. Yapılan bu bilgilendirmelerin yanı sıra, katılımcılara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.