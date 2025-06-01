Haberler

Kuşadası’nda Kadın Ölü Bulundu

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, biri kadın olmak üzere oturduğu apartmanın giriş alanında ölü olarak bulundu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. 44 yaşındaki Gülcan Koç, komşuları tarafından apartmanın giriş kısmında iple asılı halde keşfedildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine kısa bir süre içerisinde ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Koç’un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları derin bir üzüntü yaşadı.

OTOPSİ İÇİN İZMİR ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Koç’un cansız bedenini otopsi yapılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdiler. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir’de Atık Toplama Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de Çevre Haftası etkinliği kapsamında 3 traktör dolusu atık toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi. Amaç, plastik kirliliğiyle mücadele ve sıfır atık anlayışını yaymak.
Haberler

Demet Çabuk, Zilif Öztürk’ü öldürdü

İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü. Çabuk, cinayeti itiraf ettikten sonra Kocaeli'nde teslim oldu. Nedenini hatırlamadığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.