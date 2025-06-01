Kuşadası’nda Kadın Ölü Bulundu

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, biri kadın olmak üzere oturduğu apartmanın giriş alanında ölü olarak bulundu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. 44 yaşındaki Gülcan Koç, komşuları tarafından apartmanın giriş kısmında iple asılı halde keşfedildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine kısa bir süre içerisinde ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Koç’un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları derin bir üzüntü yaşadı.

OTOPSİ İÇİN İZMİR ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Koç’un cansız bedenini otopsi yapılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdiler. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.