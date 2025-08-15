Haberler

Kuşadası’nda Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı

KAMYONETİN EL FRENI BOŞALDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet, el freninin boşalması sonucu park halinden hareket ederek istinat duvarına çarptı ve asılı kaldı. Şoförün, aracını durdurmak için gösterdiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Ege Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA ŞOFÖR NELER YAPTI?

Market malzemesi teslim etmek üzere 09 BA 601 plakalı kamyonetini eğimli bir yolda park eden İsa Akgöl, aracından indikten sonra iddiaya göre el freni boşaldığı için kamyonet ilerlemeye başladı. Akgöl, aracı durdurmak için peşinden koşmaya başladı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kayıt altına alındı. Kamyonet, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra sokağın sonundaki sitenin istinat duvarına çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyonet, vinç yardımıyla asılı kaldığı duvardan kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.

