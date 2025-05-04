Kuşadası’nda Kamyonette Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLANIYOR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki çarşaf yüklü bir kamyonette, elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası’nda yolda ilerleyen 5 yıldızlı bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonet, Soğucak Kavşağı’na yaklaşırken elektrik aksamında yaşanan bir arıza nedeniyle motor kısmından alev aldı.

YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ HIZLA HAREKET ETMİŞ

Alevleri fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti ve durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangının sonucunda araç tamamen kullanılamaz duruma geldi.