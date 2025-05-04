Kuşadası’nda Kaza: 1 Ölü, Anı Yansıdı

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nuri Kayık’ın kullandığı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, Kayık da yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kayık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kayık’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ahmet Nuri Kayık’ın vefatına yol açan trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletin virajı döndükten sonra refüje çarpma anı ve ardından savrulması yer alıyor.