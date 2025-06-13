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Kuşadası’nda Kuyumcu Murat Özlü Öldü

KAYIP OĞULUN ACISIYLA YAŞAYAN OĞULUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, geçtiğimiz yıl 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden kuyumcu Murat Özlü (51), iş yerine ait lojmanda ölü olarak bulundu.

ARKADAŞLARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Özlü, öğle saatlerinde arkadaşlarına Dağ Mahallesi’nde bulunan lojmana gideceğini bildirip, iş yerinden ayrıldı. İşe geri dönmeyen Özlü’nün cep telefonuna cevap vermemesi üzerine, durumdan şüphelenen iş arkadaşları lojmana gitti. Lojmanın kapısını açan arkadaşları, Murat Özlü’yü hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlü’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Özlü’nün cansız bedeni, gözlem ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TRAFİK KAZASINDA OĞULUNU KAYBETMİŞTİ

Murat Özlü’nün, 22 Haziran 2024’te Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında oğlu Mehmet Batu Özlü’yü kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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