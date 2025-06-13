Kuşadası’nda Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA SONUCU AĞIR YARALANMA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet, park halindeki araçlara çarparak ciddi bir kazaya neden oldu. Bu kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLETİN DÖNÜŞÜNDE HAKİMİYET KAYBI

Elde edilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 09 BB 190 plakalı motosiklet, dönüş esnasında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki motosiklet ve araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücünün başı beton zemine vurdu ve bu durum ağır yaralanmasına sebep oldu.

Kazayı tanıyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.