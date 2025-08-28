Kuşadası’nda Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANINDA YAŞLI MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda motosiklet sürücüsü Çetin Sabuncu (66), otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Kirazlı Yolu Caddesi’nde saat 20.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Çetin Sabuncu’nun kullandığı 35 HE 466 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 09 ALA 283 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Sabuncu, ağır yaralandı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaşlı adamın ilk müdahalesini yaptı. Ardından ağır yaralı olan Sabuncu, hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.