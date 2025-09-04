Kuşadası’nda Mukaddes Emanetler Ziyarete Açıldı

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA MUKADDES EMANETLER ZİYARETE AÇILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hatice Hatun Camii’nde Hz. Muhammed’in önemli mukaddes emanetleri ziyarete açıldı. Yüzlerce kişi, bu değerli eserleri görmek için sıraya girdi. Camikebir Mahallesi’nde bulunan Hatice Hanım Camii’nde, Mevlid-i Nebi haftasına özel olarak Sakal-ı Şerif ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve saç teli, yatsı namazının ardından ziyarete sunuldu. Namazdan sonra birçok kişi, salavat getirip bu mukaddes emanetleri görmek için sıraya girdi.

MUKADDES EMANETLER ÖZENLE SERGİLENDİ

Cami müezzini tarafından baş üstünde taşınarak getirilen mukaddes emanetler, özenle saklandıkları kutulardan çıkarıldı. Ziyaret eden vatandaşlar, bu değerli eserlerle temas ettikten sonra ellerini yüzlerine sürüp dua etti.

BUNDAN SONRA HER MÜBAREK GÜNDE ZİYARETE AÇIK OLACAK

Kuşadası İlçe Vaizi Burak Kaplan, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 8 yıldan bu yana Kuşadası’nda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif’i ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve Saç-ı Şerifi’ni ziyarete açtık. Bundan sonra tüm mübarek gün ve gecelerde Kuşadalılar mukaddes emanetleri görebilecek. Bu şekilde peygamberimize olan hasretimizi ve ona olan bağlılığımızı her zaman hatırlayabileceğiz. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yolundan gitmek ve onun getirmiş olduğu İslam’a destek vermek için çalışacağız” diye konuştu.