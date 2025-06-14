Kuşadası’nda Murat Özlü Uğurlandı

KUŞADASI’NDA KÜYUMCU MURAT ÖZLÜ’NÜN CENAZESİ KILINDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, iş yerine ait lojmanda ölü bulunmuş kuyumcu Murat Özlü (51), son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz yıl bir trafik kazasında oğlunu kaybeden Özlü’nün kesin ölüm nedeni ise hâlâ araştırılıyor. Ayrıca, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kayınvalidesi Şengül Erkan (73) de bugün sabah saatlerinde beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

ARKADAŞLARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Murat Özlü, dün öğle saatlerinde Dağ Mahallesi’ndeki iş yerine ait lojmana gideceğini arkadaşlarına bildirerek ayrıldı. İşine geri dönmeyen Özlü’nün cep telefonuna cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları durumu merak edip lojmana gitti. Lojmanın kapısını açarak içeriye giren arkadaşları, Özlü’nü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası adrese ulaşan sağlık ekipleri, Özlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Özlü’nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Murat Özlü’nün cenaze töreni, Hatice Hanım Camisi’nde düzenlendi. 22 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında kaybettiği oğlu Mehmet Batu Özlü’nün anısına taziyeleri kabul eden yakınları, ayakta durmakta zorlandığı gözlemlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özlü, Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan, eşi Figen Özlü’nün annesi Şengül Erkan’ın da yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Özlünün kesin ölüm nedeni hâlâ araştırılıyor.