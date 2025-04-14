Kuşadası’nda Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı

OKUL GEZİSİ ÖNCESİ SERVİS KONTROLÜ

Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, okul gezisine katılacak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla servis aracını kontrol etti. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’ndan geziye katılacak öğrencilerin taşınacağı servis aracı, jandarma ekipleri tarafından geziden önce denetimden geçirildi.

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Aracın kontrollerinin ardından, öğrencilere, öğretmenlere ve servis şoförüne yönelik kısa bir bilgilendirme yapıldı. Trafik jandarması ekipleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası tehlikeli durumlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdiler. Bu tür etkinlikler, öğrenci güvenliğinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor.