Kuşadası’nda Öğrencilere Jandarma Eğitimi Verildi

KUŞADASI JANDARMASI, ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri 50 öğrenciyi bilgilendirdi. Aydın’da eğitim gören 50 üniversite öğrencisi ile TEMA Vakfı gönüllüleri, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.
DOĞA SEVGİSİ VE ORMAN YANGINLARI ÜZERİNE EĞİTİM
Ziyaret sırasında öğrencilere, Milli Parkın tanıtımı, orman yangınlarını önleme amacıyla alınan 2025 Yılı Kuşadası İlçe İdare Kurulu kararları, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması konularında bilgi verildi. Ayrıca, uygulamalı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.