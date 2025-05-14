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Kuşadası’nda Otomobil Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 57 yaşındaki sürücü Zafer E.’nin direksiyon başında rahatsızlanması sonucu bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi’nde oluştu. İddiaya göre, Zafer E. yönetimindeki 09 AKJ 702 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı’ndan ilçe merkezine doğru seyrederken aniden rahatsızlandı. Kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle karşı şeride geçti ve o esnada seyir halinde olan bir kamyonet ile iki otomobile çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ

Kaza sonrası olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği sürücü Zafer E., daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri, olayın detaylarını belirlemek amacıyla bir soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş şekli ve diğer araç sahipleri hakkında bilgi toplandı.

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