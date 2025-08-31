Haberler

Kuşadası’nda Park Halinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KUSADASI’NDA MEYDANA GELDİ

Kuşadası ilçesinde, bir kişinin kızına hediye olarak aldığı otomobilde park halindeyken yangın çıktı. LPG tankının ısınıp patlamasıyla büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.’nin kızı E.T’ye hediye ettiği ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil, bilinemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını söndürme çabaları sırasında araçtaki LPG tankı patladı. Bu durum, alevlerin yan taraftaki zeytin bahçesine sıçramasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Haberler

Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.