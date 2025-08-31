Kuşadası’nda Park Halinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KUSADASI’NDA MEYDANA GELDİ

Kuşadası ilçesinde, bir kişinin kızına hediye olarak aldığı otomobilde park halindeyken yangın çıktı. LPG tankının ısınıp patlamasıyla büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.’nin kızı E.T’ye hediye ettiği ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil, bilinemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını söndürme çabaları sırasında araçtaki LPG tankı patladı. Bu durum, alevlerin yan taraftaki zeytin bahçesine sıçramasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.