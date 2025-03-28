Kuşadası’nda Şantaj ve Zorla İş Yaptırma Olayı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir tapu müdürünü hedef alan korkunç bir olay gerçekleşti. Yemek kuryesi kılığına giren dört kadın, tapu müdürü İ.K.’yi eterle bayıltarak uygunsuz görüntülerini çekti ve ona silah zoruyla senet imzalatmaya çalıştı. Şu ana kadar olayla bağlantılı dört kadın şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer üçü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, soruşturma sırasında bağlantılı olduğu belirtilen iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 19 Mart günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. İ.K.’nin kapısını çalan şüpheliler, kendilerini yemek siparişi getiren kişiler olarak tanıttı. Kapıyı açan İ.K. yemek siparişi vermediğini bildirdiğinde, elinde silah bulunan bir erkek ve kılığına girmiş bir kadın zorla içeri girdi. İ.K.’yi eter koklatıp bayıltarak, bir kadınla birlikte uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekmeye başladılar. Şüpheliler, İ.K.’yi korkutmak amacıyla eline silah tutturdu ve bir el ateş ettirdi. Kendine gelen tapu müdürüne, “Yarın İstanbul’dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın” diyerek tehditte bulundular.

Emniyet Çalışmaları ve Tutuklamalar

Özellikle korkutucu durumun ardından İ.K., hemen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu ve durumu bildirdi. Ardından, emniyet ekipleri İzmir ve Kuşadası’nda eşzamanlı operasyonlar düzenledi. İzmir’de yapılan çalışmalarda M.Ç., S.H.K. ve A.Ö. yakalandı. Kuşadası’nda gerçekleştirilen operasyonda ise T.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., S.H.K., ve T.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürarken, bağlantılı olduğu belirlenen iki kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.