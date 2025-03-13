Kuşadası’nda Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Verildi

EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİREN KURULUŞLAR

Kuşadası Ticaret Odası’nda, iki gün süren ve toplam 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitimi yapıldı. Bu eğitim, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası’nın işbirliği ile organize edildi. Eğitimi, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitmenleri Aysel Kural ve Gökhan Ceylan verdi.

EĞİTİMİN KONULARI

Eğitim programında katılımcılara; temek ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpması, bilinç bozuklukları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık-çıkık ve burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve boğulmalar gibi pek çok hayati konu hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sunuldu. Ayrıca, katılımcılar ilk yardım maketleri üzerinde pratik deneyim kazandı.

SERTİFİKA ALMA BAŞARISI

Eğitim sonunda, katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarıyla geçerek İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı. İlk yardımın doğru bir şekilde öğrenmenin önemine dikkat çeken katılımcılar, sertifikalı eğitimin ücretsiz olarak düzenlenmesi nedeniyle Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.