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Kuşadası’nda Silah Olayı, Şüpheli Yakalandı

KUŞADASI’NDA SİLAHLA ATEŞ ETME OLAYI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahla ateş etme olayı sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli olarak tespit edilen K.B. isimli kişiyi aynı gün gözaltına aldı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheli kişinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 35 dolu fişek ve 136 boş fişek bulundu. Şahıs, ayrıca alkollü bir şekilde çevresini rahatsız ettiği için de gözaltına alındı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

K.B., 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca bin 406 TL idari ceza alarak serbest bırakıldı.

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