Kuşadası’nda Trafik Kavgası Oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 18 Haziran günü yaşanan bir trafik tartışması sonucunda bir kişiyi darp eden şüpheli kısa sürede yakalandı. Aydın Valiliği, kamu huzurunu tehdit eden her türlü eyleme göz yumulmayacağına vurgu yaptı. Olay, 18 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Alınan bilgilere göre, iki motosikletli şahıs arasında trafikte yaşanan sözlü tartışma hızla bir kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın faalını tespit etmek için harekete geçen güvenlik ekipleri, yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda yaralamayı gerçekleştiren kişinin İ.K. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli İ.K. 21 Haziran’da yakalanarak gözaltına alındı. İ.K. ile ilgili adli ve idari süreçler devam ediyor. Ayrıca, şüpheliye ‘trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme’ gerekçesiyle 2 bin 167 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Olay sonrası Aydın Valiliği, trafik düzenini ve kamu huzurunu tehdit eden eylemlere karşı gerekli tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti. “Trafik düzenini ve kamu huzurunu tehdit eden hiçbir eyleme göz yumulmayacak, vatandaşlarımızın güvenliğini riske atan davranışlara karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır” açıklaması yapıldı.