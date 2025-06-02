Kuşadası’nda Tülüşah Çiçek Açtı

KUŞADISI’NDA TÜLÜŞAH ÇİÇEK AÇTI

Kuşadası’nda bulunan ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altında tutulan endemik bitki türü olan tülüşah çiçek açtı. Bu yıl tülüşahları koparanların alacağı cezanın ise 557 bin 212 lira olduğu açıklandı. Kuşadası’nın sembol bitkilerinden olan tülüşah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tür Koruma Eylem Planı’ kapsamında korunuyor. Tülüşahlar bu yıl ilk olarak Karaova Mahallesi’nde çiçeklenmeye başladı. Boyları 2-3 metreye kadar uzanan tülüşah, sarı çiçekleriyle doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Tülüşahların haziran ayında açması, Kuşadası’nda botanik turizmine katkı sağlıyor. Koruma altında bulunan tülüşahları koparan veya doğal ortamından çıkaranlara bu yıl 557 bin 212 lira ceza uygulanacağı belirtiliyor. Kuşadası’nda tülüşahların yaşam alanlarının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Adını Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan Samson Dağları’nın antik adı olan Mykale’den alan tülüşahlar, bu yıl ilk kez Karaova Mahallesi’nde çiçek açtı. İlk defa Kuşadası’ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı’nda yer alarak korunmaktadır. Kuşadası’nın simgesi olan tülüşahlar, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre ‘Çok Tehlikede’ kategorisinde bulunuyor” diye açıkladı.