Kuşadası’nda Tülüşah Çiçek Açtı. Cezası 557 Bin TL. EKODOSD Koruma İhtiyacını Vurguladı

ENDİMİK TÜLÜŞAH ÇİÇEK AÇTI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, nesli yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan endemik bitki türü ‘tülüşah’ çiçek açtı. ‘Tülüşah’ı koparmanın cezasının 557 bin TL olduğu ifade ediliyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası’nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarının korunması ve geleceğe taşınması birlikte mümkün” dedi.

TÜLÜŞAH’IN YAŞAM ALANLARI KORUNUYOR

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın da içerisinde yer aldığı Samson Dağları’nın antik isminden gelen ‘Tülüşah’ (Aydın Gaşağı), bu yıl ilk defa imar planlarında park alanı olarak ayrılan ve belediyelerin sorumluluğundaki zeytinliklerde çiçek açtı. Sitelerin etrafında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili belediyelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

CİDDİ TEHLİKE ALTINDA

Sürücü, “IUCN’in Tehlike Kategorisi’nde ‘CR’ (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, yoğun olarak gördüğü Yaylaköy’den başlayarak, denize doğru uzanan Soğucak eteklerine kadar yayılım gösteriyor. Bu bölgelerde iklim şartları nedeniyle henüz çiçeklerini açmadıkları görülüyor, sıcakların artmasıyla birlikte kısa zamanda tüm güzelliklerini sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Daha az bireylerin olduğu Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada’da da bulunuyor” diye aktardı.

KORUMA TEDBİRLERİ ÖNEMLİ

Tülüşahların Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında izlenip korunduğunu belirten Sürücü, plan öncesinde yapılaşma ve dolgu çalışmalarıyla bazı alanlardaki bitkilerin tamamen yok olduğuna dikkat çekti. “Bu hatalar tekrar edilmemeli. Endemik bitkinin kalanlarının yok olmasını önlemek için antropojenik etkilerden olumsuz etkilenmemesi, gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve bitkinin bulunduğu alanlara bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar dikilmesi gerekiyor. Ayrıca bu türün bulunduğuna dair imar plan notlarına işlenmesi gerekiyor.” dedi. Sürücü, “Endemik bir tür olan Tülüşah’ın Kuşadası’nın içinde, sitelerin arasında bugüne kadar bizlere kadar ulaşması büyük bir şans. Önemli olan bu bitkinin öncelikle habitatını koruyabilmek. Planlanan her projede o bölgenin ekolojik yapısı mutlaka incelenmeli.” şeklinde ifadelerde bulundu.