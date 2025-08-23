Kuşadası’nda Tur Minibüsü Devrildi

KUŞADASI’NDAN KAZA HABERİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, K.H.D. (44) isimli sürücü, 09 APH 834 plakalı tur minibüsü ile yola çıkarak, Söke-Kuşadası kara yolunda bulunan Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, bu durum sonrası bariyerlere çarparak devrildi.

OLAĞAN ÜSTÜ HIZLA MÜDAHALE

Kaza anının ardından hemen haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından araçta bulunan toplamda 7 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yapılan kontroller sonucunda yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.