Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplamda 5 şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın organize ettiği bu operasyon, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonda 5 şüpheli ele geçirildi. Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda metamfetamin, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ve muhtelif miktarda kubar esrar bulundu. Ayrıca, bir adet hassas terazi ve üç adet akıllı telefon da ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildiriliyor.