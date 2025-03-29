Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu: Jandarma Başarılı Çalışmalarını Sürdürüyor

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiriliyor. Aydın’da jandarma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Yapılan Operasyonlar

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları üzerine düzenlenen faaliyetlerde muhtelif miktarlarda kubar esrar, metamfetamin ve bonk aparatı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildiriliyor.