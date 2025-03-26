Kuşadası’nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

AYDIN’DA NARKOTİK OPERASYONU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri, gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheli bir bireyin evinde detaylı aramalar yaptı. Bu süreçte, evde uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği bulundu.

YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü. Operasyon dahilinde şüpheli M.S. (44) isimli bireyin evine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda; 102 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 10 adet 9 mm fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av fişeği ve 500 adet kilitli poşet ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ VE CEZA

Şüpheli şahıs M.S. yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli makamlar, M.S.’ye elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi.