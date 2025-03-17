Kuşadası’nda Virajı Alamayan Araç Takla Attı

KAZA ANI VE YARALILAR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen bir kazada, virajı alamayan otomobil takla attı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Selçuk Karayolu’nun 2’nci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Salihli ilçesinden Kuşadası’na gelen Feyzi K. yönetimindeki 45 AAS 654 plakalı otomobil, dönüş yolunda seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle virajı alamadı ve takla attı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Kazanın ardından yaralanmadan kurtulan sürücü Feyzi K., çevredekilerin yardımı ile eşi Gülçin K. ve kızı Ayşegül K.’yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.