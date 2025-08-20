Kuşadası’nda Yaban Hayat Kontrolü Yapıldı

KONTROL ÇALIŞMALARI YAPILDI

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yaban hayatının korunması açısından önemli bir merkez olarak jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, park içerisinde 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’na uygun olarak doğal yaşam alanlarının kontrolünü sağladı. Bu kapsamda, doğada nadir bulunan yılkı atları, yabani inekler, yaban domuzları, karakulak, tilki, çakal, oklu kirpi, Akdeniz foku ve değişik kuş türlerinin yaşam alanları gözden geçirildi.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Denetimlerin yanı sıra, park ziyaretçilerine “Temiz İnsan, Temiz Çevre” anlayışı doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu faaliyetler çerçevesinde, milli parkların önemi, yaban hayatının korunması, doğal dengeye zarar verilmemesi ve çevre bilincinin artırılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi verildi.