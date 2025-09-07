Kuşadası’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında meydana gelen yangın, yakınlardaki makilik ve ormanlık alana ulaşmadan denetim altına alındı. Saat 13.00 sularında Karaova Mahallesi’ndeki bu alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durumun fark edilmesi ile birlikte çevredekiler, vakit kaybetmeden yangın ihbarında bulundu. Hızla bölgeye itfaiye ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin karadan gerçekleştirdiği iki saatlik müdahale sonucunda yangın, makilik ve ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE SORUŞTURMA

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, ekipler bölgede soğutma faaliyetlerine devam etti. Ayrıca, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için gereken çalışmalar başlatıldı.