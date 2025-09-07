Kuşadası’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDAKİ MÜDAHALE

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan hafriyat ve moloz döküm alanında çıkan yangın, çevredeki makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, Kuşadası ilçesinin Karaova Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında büyük bir bilinmezlikle başladı. Durumu fark eden çevre sakinleri, yangın ihbarında bulunarak itfaiye ve arazözlerin bölgeye yönlendirilmesini sağladı.

Etkili MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale ederek yaklaşık 2 saat içinde alevleri kontrol altına aldı. Böylece yangının makilik ve ormanlık alanlara sıçraması önlendi. Ekiplerin olay yerinde devam eden soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla da inceleme başlatıldı.