Kuşadası’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sayesinde yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Kuşadası’nın Kuştur mevkisi civarındaki ormanda, saat 13.00’te henüz sebebi tespit edilemeyen bir nedenle patlak verdi.

EQUİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin ve dumanın yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile orman müdahale ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çift uçak, bir helikopter, 10 arazöz, 15 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderildi. Ekiplerin etkin mücadelesi sonucunda yangın, saat 15.00 civarında kontrol altına alınarak etkili bir şekilde söndürüldü. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.