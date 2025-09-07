Kuşadası’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında bir yangın meydana geldi. Yangın, çevresindeki makilik ve ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

HAFRİYAT ALANINDA YANGIN

Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde, bugün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan gerçekleştirdiği 2 saatlik müdahale ile çevredeki makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar başlatıldı.