Kuşadası’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında bir yangın meydana geldi. Yangın, çevresindeki makilik ve ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.

HAFRİYAT ALANINDA YANGIN

Kuşadası’nın Karaova Mahallesi’nde, bugün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin karadan gerçekleştirdiği 2 saatlik müdahale ile çevredeki makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar başlatıldı.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

