Kuşadası’nda Yavru Leylek Doğaya Salındı

YAVRU LEYLEK DOĞAYA KAVUŞTU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, elektrik telleri üzerinde bulunan bir yuvadan düşen ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alınan ‘Kibar’ isimli yavru leylek, doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika’ya göç edecek” sözleriyle durumu açıkladı.

YAVRU LEYLEK İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde 8 Ağustos’ta elektrik direkleri üzerindeki yuvalardan birinden düşen yavru leyleği gören mahalleli, muhtar Himmet İzmir’e bu durumu bildirdi. Muhtarın haber vermesinin ardından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye giderek yavru leyleği teslim aldı. Anne ve babasının elektrik tellerine çarparak hayatını kaybettiği tahmin edilen yavru leylek, yaklaşık 20 gün süresince EKODOSD’de bakım ve tedavi gördü.

YENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR

Gönüllüler tarafından ‘Kibar’ adı verilen leylek, uçma yeteneği kazandıktan sonra Bafa Gölü’nde EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Kibar’ın diğer leyleklerle birlikte Afrika’ya göç etmesine kısa bir zaman kaldığı bildirildi.

FLAMİNGO YAVRUSU DA KORUMA ALTINA ALINDI

Diğer yandan Kuşadası’ndaki bir otelin plajına inen bir flamingo yavrusu da yorgun bir halde bulundu. EKODOSD bu yavruyu koruma altına aldı ve dün gece boyunca besledi. Daha sonra flamingo yavrusu, Söke Serçin bölgesinde doğayla buluştu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yavru flamingo da bugün doğayla buluştu” diyerek bölgenin ekolojik zenginliğine vurgu yaptı.