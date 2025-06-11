Kuşadası’nda Yoğun Turist Dönemi Yaşandı

KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki oteller, Kurban Bayramı sırasında yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Kuşadası’nın bu yıl iyi bir turizm sezonu geçireceğini belirtiyor. Kurban Bayramı tatili için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Kuşadası, dört günlük tatil boyunca 1,5 milyon yerli turistin yanı sıra, günübirlik ziyaretçilerle birlikte yoğun bir hareketlilik yaşadı.

DENİZ VE EĞLENCE DOLU GÜNLER

Tatilciler, gündüz saatlerinde Kuşadası’nın Mavi Bayraklı plajlarında denize girip güneşlenirken, akşamları da kafe ve restoranları dolduruyor ve turizmci ile esnafın yüzünü güldürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Kuşadası’na Kurban Bayramı süresince yoğun araç ve insan trafiği yaşandı. Doluluk oranları bizleri memnun etti. Yerli turistlerin evlerine dönmelerine rağmen, otellerdeki doluluk oranları yabancı turistler sayesinde hala yüksek seviyelerde” diyor.

YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Şu anda Kuşadası’ndaki otellerin büyük bölümünde İngiliz ve Alman turistler yer alıyor. Ayrıca, Hollanda ve Belçika’dan da çok sayıda misafirin bulunduğu biliniyor. Özden, “İlerleyen günlerde yabancı turist yelpazesi daha da genişleyecek. Tabi okulların kapanmasını da bekliyoruz. Tüm bunlara baktığımızda, 2025 yılı yaz sezonu geçen sezona göre çok daha iyi geçecek” diye ekliyor.