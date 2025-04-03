Kuşadası’nda Yüzerek Kaçmaya Çalışan Göçmenler Yakalandı

KUSADASI’NDA DÜZENİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun çalışmalar neticesinde Yunanistan’daki Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan iki düzensiz göçmeni yakaladı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına karşı sürdürdüğü mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor.

DEVRİYE SIRASINDA TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milliparkı İçmeler koyu bölgesinde devriye görevi sırasında Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan iki erkek düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan bu düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için GÖKSEM’e teslim edildi.