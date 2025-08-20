Haberler

Kuşadası’nda Zirai İlaç Denetimi Yapıldı

DENETİMLERİN AMACI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan zirai ilaç bayileri, gerçekleştirilen çapraz denetimle kontrol ediliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimde sağlıklı ve güvenli ürünlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, yasadışı veya kalitesiz ürünlerin satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DENETİM FAALİYETLERİ

Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Kuşadası ilçe merkezi ve Davutlar Mahallesi’nde çalışan zirai ilaç ve gübre bayilerini denetliyor. Ekipler, bu denetimler esnasında bayilerin ruhsatları, ürün etiket bilgileri ve depolama şartlarını kontrol ediyor. Ayrıca kullanıma sunulan zirai ilaçların ve gübrelerin kayıtlı olup olmadığına dair detaylı incelemeler de gerçekleştiriliyor.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK PLÂNLARI

Tarım müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak yürütüleceğini ve çiftçilerin güvenli bir şekilde ürün kullanmasının önemini vurguluyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kuşadası ve Davutlar da yetkili personelimizce çapraz ilaç bayii denetimleri yapıldı” ifadeleri yer alıyor.

ÖNEMLİ

