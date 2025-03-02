Kuşadası’ndaki Silahlı Çatışmada Tutuklama Yapıldı

KAZA VE KAVGANIN DETAYLARI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir çocuğun ağır yaralandığı kaza sonrasında gözaltına alınan iki kişi, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Olay, 1 Mart Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Ege Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup Tütüncüler Sitesi’nde karşılaştı. Çıkan kavgada silahla vurulan Uğur Denli ve F.Ö. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ağır yaralanan Uğur Denli, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. F.Ö. isimli çocuk ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili çalışmalara devam etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE YAPILAN ARAMA

Olayla ilgili şüpheli kişilerin çevredeki bir araçla dolaştığına dair ihbarlar alan polis ekipleri, aracın plakası üzerinde harekete geçerek yakalama çalışmaları başlattı. Yapılan kovalamaca sonucunda Zafer Meydanı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde durdurulan araçta bulunan H.D. ve D.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde siyah çelik ve balistik yelekler olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda çalılık alanına atılmış 2 tabanca, 3 şarjör ve 21 mermi bulundu.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI VE ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüphelilerden H.D.’nin 2, D.D.’nin ise 14 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişiler Aydın İl Emniyeti Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkartıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, olayla ilgili olarak yargı sürecinin devam edeceği bilgisi verildi.

– AYDIN