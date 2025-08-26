Kuşadası’ndaki Vav Otel’de grev

MAAŞ ÖDEMELERİNE RAĞMEN EYLEM BAŞLATILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Vav Otel’deki çalışanlar, maaşlarını uzun süredir alamadıkları için eylem yapmaya karar verdi. Otel çalışanlarının iş bırakması, dolu olan otelin misafirlerinin zor durumda kalmasına neden oldu. Durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye polis ekipleri gönderildi.

Otel Çalışanları Zor Durumda

Kuşadası’nda 60 bin metrekare alan üzerinde inşa edilmiş olan lüks Vav Otel’de çalışan bireyler, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle protesto gerçekleştirdi. Otelde yaklaşık 130 çalışanın olduğu tahmin ediliyor ve eylem sırasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Otel yönetimi, ekonomik sıkıntılar sebebiyle maaşları ödemekte zorlandıklarını ifade ederken, çalışanlar bu durumun kabul edilemez olduğunu, otelin müşterilerinin varlığının bu durumu değiştirmediğini belirtiyor.

Gerginlik ve Polis Müdahalesi

Olayların yatıştırılması amacıyla otelin önüne gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan, eylem nedeniyle otelde konaklayan misafirlerin de mağduriyet yaşadığı aktarılıyor. Bu durum, otel yönetimi ve çalışanları arasında bir çözüm bulmanın gerekliliğini ortaya koyuyor.