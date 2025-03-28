Kuşadası’ndan Sisam’a İlk Feribot Seferi Başladı

KUŞADASI’NDAN SİSAM ADASI’NA İLK FERİBOT SEFERİ

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Sisam Adası’na sezonun ilk feribot seferi gerçekleştirildi. ‘Sea Star Ferrie’ isimli feribot, Kuşadası Limanı’ndan 90 yolcusuyla Sisam’a doğru hareket etti. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte düzenlenmeye başlayan feribot seferleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

FERİBOT SEFERLERİ BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kuşadası Limanı’ndan saat 08.15’te hareket eden feribot, Ramazan Bayramı’nı Sisam’da geçirmek isteyen Türk tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Feribot seferleri, bayram tatili süresince her sabah devam edecek. Seferlerin fiyatları ise 39 ile 59 avro arasında değişiyor. Kuşadası’ndan Sisam’a ulaşım süresi yaklaşık 45 dakika olarak belirtiliyor.

TATİL PLANLARI YAPILIYOR

Daha önce hiç Sisam’a gitmediğini ifade eden Alp Tuğ Solak, “Bayram tatilini kız arkadaşımla birlikte Sisam’da geçireceğim. Heyecanla Sisam’ı görmeyi bekliyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Umarım bol eğlenceli bir tatil olur” dedi. Her yaz Sisam’a sık seyahat ettiğini belirten Bahar Polat ise, “Benim için çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yaz döneminde kolaylıkla feribot seferi buluyoruz. Ancak kış döneminde bu daha zor oluyor. Aslında bu tarz seferlerin artırılması, her iki ülkenin turizminin gelişmesi açısından çok faydalı olur. Umarım tur şirketleri fırsatı değerlendirir” diye konuştu.

SEFER SAYILARI ARTIYOR

Kuşadası’ndan Sisam’a feribot seferi düzenleyen firmanın sorumlusu Regaip Pektaş, “Kapıda vize uygulamasının 1 yıl daha uzatılmasının bu yıl da talebi artıracağını düşünüyorum. Haziran ayının gelmesiyle birlikte sefer sayılarımız sıklaşacak. İlk sefere olan ilgi de bizi çok memnun etti. 1 Mayıs’tan itibaren Yunanistan’ın diğer adalarına feribot seferlerimiz başlayacak” dedi.