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Kuşadası’ndan Sisam Adası’na Geçiş

DÜZENSİZ GÖÇMENİN YAKALANMASI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan’ın Sisam Adası’na sualtı scooter ile geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen düzensiz göçle mücadele programı aralıksız olarak devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçları üzerine yapılan soruşturma sonucunda, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı İçmeler Koyu bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında, sualtı scooter cinsi bir cihaz kullanarak Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir erkek düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmen, GÖKSEM’e teslim edildi.

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