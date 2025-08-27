Kuşadası’nın Tanınmış İsimlerinden Rıza Saraç, Kitap Çıkarıyor

KUŞADISI TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR İSIM: ARAP RIZA SARAÇ

Kuşadası turizminin öncülerinden biri olarak bilinen “Arap Rıza” olarak tanınan merhum Rıza Saraç’ın ismi, tekrar gündeme geliyor. Rıza Saraç’ın oğlu, İtalyan Fahri Konsolosu Murat Saraç, yaptığı açıklama ile Cumhuriyet tarihinin en gösterişli yatlarından biri olan Savarona’nın denizlere dönüşünü duyurdu. Ayrıca Murat Saraç, babasının önceki dönemlerde kaleme aldığı bir hatıra kitabının basım tarihini de açıkladı. Murat Saraç, “Savarona bugün yeniden denizlere çıktı. Babamın yıllarca anlattığı, askerlik hizmetini yaptığı bu gemi, hayatının en özel dönem noktalarından biriydi. Onun hatıralarını kitaplaştırdık. 28 Ekim 2025’te ‘Savarona hatıralarım’ adıyla okurlarla buluşacak” şeklinde konuştu.

RIZA SARAÇ’IN UNUTULMAZ ANILARI

Hem asker hem de turizm öncüsü olan Rıza Saraç, Kuşadası’nda turizmin gelişmeye başladığı 1950’li ve 60’lı yıllarda, ilçeye gelen yerli ve yabancı tanınmış isimlerle geliştirdiği dostluklar, Kuşadası’nın ilk turistik eşya mağazası Artemis’in kurucusu olması ve genel olarak turizm alanındaki öncülüğü ile bilinmektedir. “Arap” Rıza Saraç, bölgenin turizm belleğinde özel bir konuma sahip. Rıza Saraç’ın hayatında en unutulmaz dönemlerden biri, Savarona Yatı’nda askerlik yapmış olması. Atatürk’e armağan edilen ve Cumhuriyet’in sembollerinden biri haline gelen Savarona, onun askerlik anılarında ve turizm kariyerinde derin izler bıraktı.

HATIRALAR GÜNDÜZ YÜZÜNE ÇIKIYOR

O dönemde eğitim gemisi ve Cumhurbaşkanlığı Yatı olarak kullanılan Savarona’da tuttuğu günlükler, gün yüzüne çıkıyor. Dönemin ünlü isimlerinin gemiyi ziyaretleri, yaşanan olaylar ve 50’li yıllara dair İstanbul, Türkiye ve dünya izlenimleri, hatıraları süslüyor. Kuşadası’nda turizm öncülüğü yaparken yaptığı eğitim gezileri ve komutanlarından aldığı bilgilerle elde ettiği izlenimleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Rıza Saraç’ın askerlik dönemlerinden başlayarak, Kuşadası’ndaki turizm hikayelerine dek uzanan anıları, uzun bir arşiv çalışmasının ardından kitap haline getirildi. “Savarona hatıralarım” adlı eser, Cumhuriyet’in 102. yılına ve Rıza Saraç’ın vefatının 50. yılına denk gelen 28 Ekim 2025’te okuyucu ile buluşacak. Murat Saraç, kitabın yalnızca aileleri için değil, aynı zamanda Kuşadası, Cumhuriyet tarihi ve turizm hafızası açısından son derece değerli bir miras olduğunu vurguladı.