Kuşadası Öğrencileri Nasuh Paşa’yı Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER NASUH PAŞA KÜLLİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve Aydın’ın kültürel değerleri arasında yer alan Nasuh Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti. Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bu tarihi külliye, genç ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

GENÇLERE TARİHİ BİLGİLER VERİLDİ

Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Ş. Gülseren Aydın ve Mehmet Muharrem Öztürk’ün rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler Nasuh Paşa Külliyesi’nin tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Rehberler, bununla birlikte gençlerle dini ve milli değerler üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Eski dönemlerin kültürü ile harmanlanmış bu mekanda öğrenciler, külliyenin tarihi yapısı içinde adeta geçmişe bir yolculuk yaptı.

GENÇLERİN MİLLİ VE MANEVİ BİLİNCİ ARTIRIYOR

Gençlerin tarihle iç içe vakit geçirmesi, milli ve manevi bilincin güçlenmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. İl Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel ve manevi gelişiminde önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, benzer ziyaretlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi.