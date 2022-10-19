Kuşadası’nda 103 deprem yaşandı

Kuşadası Körfezi’nde dün sabah saat 07.03’de 3.4 büyüklüğündeki depremle başlayan deprem fırtınası 18 saat sürdü.

Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre büyük bölümü 2020 yılında Sisam Adası açıklarındaki depremin devamı olan Kuşadası Körfezindeki kırıkların üzerinde, bir bölümü de karada olmak üzere gece yarısına kadar 103 deprem kaydedildi.

Sözcü’nün haberine göre, depremlerin 6’sı 3-3.9 arasında, 2’si ise 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde yaşandı. Uzmanlar bölgede gerginliğin büyük oranda boşaldığını, büyük bir depremin olma olasılığının çok az olduğunu dile getirdi.