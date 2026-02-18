Kuşkonmazın Sağlık Üzerindeki Etkileri Artık Biliniyor

İngiltere’deki nefroloji uzmanı Dr. Henry Wilkinson, kuşkonmazın idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek işlevlerini desteklediğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kuşkonmaz tüketiminin vücuttaki fazla tuz ve toksinlerin atılmasını hızlandırdığını göstermekte. Bu sebze, özellikle ödem problemi yaşayan bireyler için öneriliyor. Ayrıca, kuşkonmazda yer alan asparagin aminoasidi, böbreklerin işlevini optimize ettiğini vurguluyor.

DOĞAL BİR ANTİOKSİDAN BOMBASI

Kuşkonmaz, antioksidan zenginliği ile dikkat çeken sebzeler arasında yer almakta. Johns Hopkins Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, kuşkonmazın serbest radikallerle savaşan glutatyon seviyesini artırdığını ortaya koyuyor. Fitokimya uzmanı Dr. Elisa Rodríguez, kuşkonmazın kanserle mücadeledeki potansiyelini de vurguluyor. Özellikle meme ve kolon kanserine karşı koruyucu etkileri üzerinde durulmakta.