Kuşluk’ta Bayramın Şeker Toplama Geleneği Devam Ediyor

ŞEKER TOPLAMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi’nde, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez geleneği olan şeker toplama etkinliği yüzlerce yıldır sürüyor. Bu etkinlik, sadece çocuklara değil, 7’den 70’e herkesin katılımına açık. Bayram coşkusunu ve birlik beraberlik duygusunu pekiştiren bu gelenek, mahalle halkının birlikte gerçekleştirdiği keyifli bir aktivite olarak öne çıkıyor.

KUŞLUK MAHALLESİ’NDE BAYRAM COŞKUSU

Kuşluk Mahallesi’nde bayram namazının ardından mahalle sakinleri, evlerinin önünde hazırladıkları şeker, çikolata ve kek gibi ikramlarla misafirlerini ağırlayarak çocukları sevindiriyor. Mahallenin 250 kişilik nüfusunun bulunduğu 50 hanesiyle bu geleneğin her Ramazan Bayramı’nda kutlandığını ifade eden İsmail Aybey, “Bayramda çocuklar ellerinde poşetlerle kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topluyorlar. Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Hatta sadece çocuklar değil, yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu adet çoğu yerde yok. Köy halkı bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyor” şeklinde açıklama yaptı.