Kusmak Orucu Bozar Mı? İşte Detaylar

RAMAZAN AYI VE ORUÇ HÜKÜMLERİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutmaya başladı. Bu dönemde sıkça sorulan sorulardan biri, “Kusmak orucu bozar mı?” sorusu. Orucun esası, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bu eylemlerden mahrum bırakmak olduğu için, bu tür davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, genel olarak tüketilmesi yaygın olan her şeyi kapsar. Tütün ürünleri, uyuşturucular ve analoji gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları çerçevesindedir. Ayrıca ağızdan alınan ilaçlar da bu hükme dahildir.

KUSMA DURUMUNUN ORUCA ETKİSİ

Miktarı ne olursa olsun, kendiliğinden meydana gelen kusma orucu bozmaz. Bunun yanında, mideden aniden yükselip geri dönen maddeler de oruca zarar vermez. Fakat, kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması durumunda oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” şeklinde buyurmuştur.

KUSTUKTAN SONRA YEME İÇME DURUMU

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemek veya içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Bu durumda, keffâret yerine gününe gün kaza gerekir. İbnü’l-Hümâm’ın görüşüne göre, bu tür bir durum oruç açısından önemli bir meseledir. Oruç tutan bireylerin bu ayrıntılara dikkat etmesi gerekken bir konudur.