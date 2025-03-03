Kusmak Orucu Bozar Mı? İşte Yanıtı

RAMAZAN AYININ GELİŞİ VE ORUÇ KONUSU

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, toplumda oruç tutma etkinliği yoğunlaşmaya başladı. Bu dönemde en sık sorulan sorulardan biri “Kusmak orucu bozar mı?” sorusu olmaktadır. Orucun esas unsurları arasında, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak; kişinin nefsini bu durumlardan mahrum bırakması yer alıyor. Oruçlu iken bu eylemler ve bunlarla benzer davranışlar orucu bozuyor. Yemek ve içmek, alışıldık her türlü gıda maddesini kapsıyor. Ayrıca, sigara, nargile gibi keyif veren tütün ürünleri ile uyuşturucu ve tiryakilik gerektiren maddeler de oruç yasakları arasında bulunuyor. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Ağız yoluyla alınan ilaçlar da bu kurallara tabidir.

KUSMA DURUMUNDA ORUÇUN GEÇERLİLİĞİ

Kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz. Aynı şekilde, mideden çıkarak tekrar mideye dönen durumlar da orucu etkilemez. Ancak kişinin kendi isteğiyle, ağzı dolusu kusma durumunda oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) şeklinde bir açıklama yapmıştır.

KUSMA SONRASI YEME İÇME DURUMU

Ek olarak, kustuğu için orucu bozuldu düşüncesiyle yemeye veya içmeye devam eden kişinin orucu bozulur. Böyle bir durumda keffâret gerekmez, sadece gününe gün kaza yapılması gerekir. (İbnü’l-Hümâm, Fethü’l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205).